Корпорация Google работает на Демократическую партию США, формируя определенное общественное мнение, направленное против действующего американского лидера Дональда Трампа.

Журналисты Федерального агентства новостей в расследовании "Отцы — основатели хаоса" выяснили, что корпорация Google по заказу демократов откровенно нарушает главный принцип Основного закона США, а именно гарантию свободы слова.

Например, в поисковой системе Google по запросу Trump отобразятся материалы, несущие исключительно негативную информацию о президенте США, но при запросе Biden — только положительные статьи, выгодные Демократической партии. Подобная "практика" является незаконной, она нарушает сам принцип демократии и свободы.

Однако ответственности за вмешательство в предвыборную гонку ни Google, ни Демпартия не понесут, а социальные сети уже начали предпринимать новые попытки обвинить Россию в создании политического беспорядка. Подробный материал об антироссийской деятельности американских демократов представлен на сайте Федерального агентства новостей.