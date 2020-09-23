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2:51   23 Сентября 2020
Общество

Трамп допустил возможность привиться от COVID-19 зарубежной вакциной

Трамп допустил возможность привиться от COVID-19 зарубежной вакциной

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил возможность сделать себе прививку от коронавирусной инфекции вакциной зарубежного производства. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни во время беседы со СМИ.

Таким образом она, от лица Трампа, прокомментировала вопрос одного из присутствующих журналистов о готовности лидера США задействовать в жизнедеятельности государства вакцин производства России и Китая. При этом Вашингтон продолжает возлагать большие надежды на разработку британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, сообщает ТАСС.

"Мне действительно все равно, я хочу лишь, чтобы была вакцина, которая работает, и мне все равно, если ее сделает другая страна. Я сниму перед ними шляпу", — процитировала Макинэни слова главы Белого дома.

Трамп также выказал готовность стать первым добровольцем для испытания вакцины, разработанной в США. По его мнению, это будет эффективный и безопасный препарат.

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Автор: Ирина Большунова
#трамп #Вакцина от коронавируса #Россия и КНР

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