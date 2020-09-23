Политолог Джаралла оценил заявление о "сдаче" Крыма по "просьбе Обамы"

Прозвучавшее заявление о "сдаче" Крыма по просьбе экс-президента США Барака Обамы указывает на попытки авторов Майдана переложить ответственность за преступления на других. Об этом заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

На роль Обамы в воссоединении Крыма с Россией ранее указал бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Давид Жвания. Он отметил, что полуостров якобы "стал пешкой на шахматной доске". Джаралла считает подобные заявления попыткой манипулировать общественным сознанием, передает "Экономика сегодня".

"Это своеобразная манипуляция общественным сознанием, чтобы отвлечь внимание населения от настоящего преступления, подставив под обструкцию Януковича, Обаму или кого-то еще", — подчеркнул политолог.

Крым воссоединился с Россией весной 2014 года по результатам референдума. Голосование соответствовало всем международным нормам.