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1:59   23 Сентября 2020
Общество

Эпидемиолог Александрин предупредил Украину о катастрофе из-за COVID-19

Эпидемиолог Александрин предупредил Украину о катастрофе из-за COVID-19

Украину ждет катастрофа, если власти страны в кратчайшие сроки не решат главную проблему системы здравоохранения в период эпидемии — нехватка мест для пациентов с COVID-19 в больницах, считает врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

Правительству страны следует создать коечный фонд. Также необходимо обеспечить медицинских сотрудников соответствующим оборудованием, эффективными средствами индивидуальной защиты и другими инструментами для работы с пациентами с тяжелой формой протекания заболевания, передает РИА Новости.

"Врачи не железные, это люди. У них тоже есть свои физические возможности. И из-за того темпа, в котором они работают, на сегодняшний день мы видим огромный отток", — отметил Александрин.

Эпидемиолог призвал не голосовать за лидеров тех населенных пунктов, чьи лечебные учреждения до сих пор не готовы к эпидемии COVID-19. По его словам, во многих детских садах, школах и больницах по сей день нет эффективной вентиляции, что говорить об уязвимости перед опасным заболеванием находящихся в данных помещениях.

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Автор: Ирина Большунова
#украина #катастрофа #коронавирус

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