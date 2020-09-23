Журналистка Кларисса Уорд подкупала африканцев для создания вбросов о РФ

Сотрудница американского телеканала CNN Кларисса Уорд была представлена к награде в рамках телевизионной премии "Эмми" за журналистский материал о действиях России в Центральной Африканской Республике (ЦАР), сфабрикованный больше года назад.

Первоначальной задачей визита сотрудников CNN в ЦАР называлась освещение жизнедеятельности обычных граждан республики. Однако в результате работники телеканала приступили к созданию фейковых материалов о "вторжении" российской стороны в дела центральноафриканской страны, рассказали местные жители, которые стали непосредственными участниками псевдорасследований американских журналистов. Они в разговоре с корреспондентом ФАН заявили, что за 100 долларов прочитали на камеру предоставленный Уорд текст.

"Сегодня вечером мы с гордостью чествовали выдающихся профессионалов, которые вошли в категории телевизионных новостных программ 41-й ежегодной премии", — обратилась Американская телевизионная академия к лауреатам.

Примечательно, организаторы мероприятия убеждены, что сфабрикованные расследования являются тем самым "необходимым инструментом" для принятия важных решений. Данный инцидент в очередной раз доказывает, что в нынешнее время даже некогда престижные конкурсы для журналистов стали политизированными.