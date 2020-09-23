ООН поблагодарила Путина за инициативу о передаче вакцины от COVID-19

Организация Объединенных Наций (ООН) выразила благодарность президенту РФ Владимиру Путину за предложение по бесплатной вакцинации их сотрудников.

Российский лидер выступил с данной инициативой 22 сентября во время своей речи на Генассамблее ООН. Он сообщил, что готов предоставить вакцину российского производства "Спутник V" для сотрудников организации и ее подразделений на безвозмездной основе.

Медицинская служба ООН в настоящий момент рассматривает данное предложение, подчеркнул официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

"Мы благодарим президента Путина за его щедрое предложение", — сказали в ООН.

Вакцина под названием "Спутник-V" была официально зарегистрирована 11 августа и стала первым в мире препаратом от коронавируса. Над ее созданием работали сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.