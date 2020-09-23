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0:18   23 Сентября 2020
Политика

Трампа призвали снять свою кандидатуру с президентских выборов в США

Трампа призвали снять свою кандидатуру с президентских выборов в США

Американскому президенту Дональду Трампу направили конверт с отравляющим веществом внутри. Помимо яда, в нем была записка, в которой Трампа призывают отказаться от участия в выборах главы США.

Предположительным автором письма является 53-летняя гражданка Канады Паскаль Ферьер, которая была задержана на канадско-американской границе. В письме она призывает Трампа "сдаться и отказаться от выдвижения (своей кандидатуры) на предстоящих выборах". В нем же она указала, что в конверте есть "особенный подарок", передает ТАСС.

"Если он не сработает, я подберу более эффективный рецепт яда или воспользуюсь оружием, когда смогу приехать", — говорится в записке.

Согласно данным Associated Press, в сентябре было перехвачено еще шесть конвертов из Канады, со схожими призывами. На них также были обнаружены отпечатки пальцев Ферьер, однако неизвестно, содержали ли эти письма отравляющие вещества.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #выборы #трамп #письмо #яд

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