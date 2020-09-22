Американская компания Facebook в сотрудничестве с другими социальными сетями сыграли существенную роль в продвижении антитрамповской кампании по запросу Демократической партии США, следует из расследования ФАН "Отцы — основатели хаоса".

Редакция Федерального агентства новостей (ФАН) обнародовала содержание писем руководителей крупнейших американских социальных площадок Facebook и Twitter, адресованных администраторам интернет-сообществ, которые выставляли Демократическую партию США в "обеляющем" свете. В своих обращениях они благодарили получателей за активное участие в кампании в поддержку демократов.

Так, глава Facebook Марк Цукерберг в письме поблагодарил за оказанную поддержку в раскрутке идеи демократии и противостоянии расизму объединение Black Matters US. Об этом рассказывается в расследовании ФАН "Отцы — основатели хаоса".

"За короткий срок вы оказали неоценимую помощь в повышении популярности Демократической партии США и распространении либерализма в нашей стране", — пишет исполнительный директор Facebook Шерил Сэндберг.

Выдержки из документов, приобщенных к расследованию журналистов ФАН, в очередной раз доказывают значительную роль Facebook и других социальных площадок в продвижении выигрышной для демократов повестки, передает "ПолитЭксперт".