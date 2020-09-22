Оперштаб обновил статистику по смертям пациентов с COVID-19 в Москве

Всего за минувшие сутки в столице России скончались 16 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом говорится в обновленных данных московского оперштаба.

Общее количество умерших пациентов в Москве, у которых был выявлен COVID-19, с начала пандемии достигло отметки в 6000 человек. Согласно данным оперштаба, помимо коронавируса у них были и другие заболевания.

Также стало известно, что в США количество смертей пациентов с коронавирусом превысило 200 тысяч человек. Об этом сообщили в Университете Джонса Хопкинса, который занимается суммированием данных по статистике COVID-19.