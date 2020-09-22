МИД Франции: Париж рассматривает запрос Москвы по делу Навального

Запрос Москвы касательно ситуации вокруг российского блогера Алексея Навального в настоящее время изучается французскими специалистами. Об этом свидетельствует сообщение представителя Министерства иностранных дел Франции.

Он заявил, что первоочередной целью для России должно стать выяснение обстоятельств инцидента с Навальным. По его словам, Москва обязана пролит свет на эту историю, передает РИА Новости.

"Мы получили запрос от России. Он находится на рассмотрении", — сказали в ведомстве.

Несмотря на многочисленные запросу по делу российского блогера Германия, Швеция и Франция продолжают скрывать известные им подробности расследования, не отвечая на официальные просьбы предоставить правовую помощь в ситуации с Алексеем Навальным.