23:18 22 Сентября 2020Политика
МИД Франции: Париж рассматривает запрос Москвы по делу Навального
Запрос Москвы касательно ситуации вокруг российского блогера Алексея Навального в настоящее время изучается французскими специалистами. Об этом свидетельствует сообщение представителя Министерства иностранных дел Франции.
Он заявил, что первоочередной целью для России должно стать выяснение обстоятельств инцидента с Навальным. По его словам, Москва обязана пролит свет на эту историю, передает РИА Новости.
"Мы получили запрос от России. Он находится на рассмотрении", — сказали в ведомстве.
Несмотря на многочисленные запросу по делу российского блогера Германия, Швеция и Франция продолжают скрывать известные им подробности расследования, не отвечая на официальные просьбы предоставить правовую помощь в ситуации с Алексеем Навальным.