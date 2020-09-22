Трамп обвинил администрацию Обамы в продаже Украине "подушек" вместо оружия

Администрация США во время правления демократа Барака Обамы поставляла Украине исключительно "подушки", а не настоящее вооружение. С таким заявлением выступил действующий американский президент Дональд Трамп на предвыборном митинге в Дейтоне.

Глава Белого дома добавил, что его администрация продает Киеву эффективные противотанковые ракеты. При этом он назвал данную сделку "теоретической", так как не знает, получит ли Вашингтон за нее деньги, сообщает ТАСС.

"Мы передаем противотанковые ракеты Украине. Мы продаем их — в теории. Не знаю, получим ли мы когда-либо деньги", — отметил лидер страны.

Во время своего выступления Трамп также уделил внимание американо-российскому взаимодействию. По его словам, он и президент России Владимир Путин отлично ладят, несмотря на трудности в рамках двусторонних отношений.