Глава Минкультуры РФ самоизолировалась на 14 дней из-за COVID-19 у ее отца

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова самоизолировалась на две недели после того, как у ее отца, ректора Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина Бориса Любимова обнаружили коронавирус.

Медики диагностировали у Бориса Любимова COVID-19. Сейчас он находится в больнице. Его дочь, Ольга Любимова контактировала с ним, поэтому ей пришлось уйти на самоизоляцию. Об этом рассказала пресс-секретарь министра культуры РФ Анна Усачева.

В мае глава Минкультуры России сдала тест на коронавирусную инфекцию. Результат оказался положительным. Тогда Любимова проходила лечение дома. Известно, что болезнь протекала в легкой форме, передает ТАСС.