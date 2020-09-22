Бывший спецпрокурор США хотел сохранить в тайне некоторые факты, о которых стало известно во время "расследования вмешательства в американские выборы". Ему пришлось "закрыть дело", чтобы "опасные сведения" не стали достоянием общественности.

О действиях Мюллера узнало Федеральное агентство новостей. Об этом сказано в расследовании под названием "Отцы — основатели хаоса".

Специальная комиссия Госдумы по выявлению фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ заработала в сентябре прошлого года. Она установила, что США долгие годы создавали сеть агентов и ресурсов для создания хаоса на территории России. В российские выборы, как выяснила комиссия, Соединенные Штаты пытались вмешиваться на протяжении почти 30 лет. В РФ американский Госдеп сформировал десятки ресурсов, которые распространяли антироссийскую повестку.

США при этом активно продвигали "расследование" о якобы вмешательстве Москвы в американские выборы. Этим было поручено заняться Роберту Мюллеру. Его назначили на пост спецпрокурора. За 2,5 года, в течение которых проводилось "расследование о вмешательстве", в суд США были переданы десятки дел. "Русский след" там обнаружен не был.

В апреле прошлого года Мюллер, не отыскав доказательств "вмешательства РФ", свернул расследование. В марте нынешнего года американский Минюст снял обвинения с российской стороны. Он опасался, что будут обнародованы источники и методы "расследования". Членов команды бывшего спецпрокурора лишили своих должностей в Минюсте.

В документах по делу о "вмешательстве" оказались данные, указывающие на агитацию в пользу Демократической партии и Хиллари Клинтон. Выяснилось, что пользовавшуюся популярностью у демократов повестку продвигали Black Matters US, United Muslims of America, а также другие группы. Инициаторы "расследования" решили признать отсутствие сговора, чтобы опасные для демократов документы не были обнародованы. Подробнее об этом сказано на сайте Федерального агентства новостей в материале "Отцы — основатели хаоса".