Суд запретил задержанному за взятки главе Минтранса пользоваться телефоном

Главу саратовского Минтранса Алексея Зайцева обвинили в крупной взятке, его задержали и отстранили от должности в рамках расследования уголовного дела. Следователи попросили суд отправить чиновника под домашний арест.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Зайцев попался правоохранителям на крупной взятке. Представители ведомства попросили суд отправить чиновника под домашний арест, рассказали в пресс-службе СК РФ по региону.

Известно, что глава саратовского Минтранса уже потерял занимаемую должность по решению судьи. Также ему нельзя пользоваться телефоном и интернетом. Зайцева обвиняют в коррупции и превышении должностных полномочий.

По данным СК, подозреваемый устроил на работу свою жену в местную дорожно-строительную организацию. Должностные обязанности женщина не исполняла, но зарплату все же получала. Афера длилась последние девять лет. За это время супруга фигуранта получила более 3 млн рублей.