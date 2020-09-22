Правоохранители рассказали, что в автомобиле разбившегося в ДТП актера Дмитрия Жулина находилась пожилая женщина. Предположительно, это была мать погибшего артиста.

Российский актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП на глазах у собственной матери, об этом, ссылаясь на источник в правоохранительных органах пишет Федеральное агентство новостей.

По данным собеседника, вместе с артистом на пассажирском сиденье ехала 63-летняя женщина по имени Светлана. Предположительно, это была мать умершего Дмитрия Жулина. Пострадавшая в ДТП отделалась закрытой черепно-мозговой травмой и была экстренно госпитализирована в больницу. Источник уточнил, что в настоящее время жизни женщины ничего не угрожает.

Дмитрий Жулин попал в аварию под Владимиром утром 21 сентября. По предварительной информации, актер за рулем Renault Duster не уступил дорогу пригородной маршрутке. В результате лобового столкновения Жулин скончался на месте ДТП, не дождавшись приезда скорой.