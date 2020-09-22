ФРГ не имеет права браться за расследование по делу Навального

Немецкие специалисты не могут заниматься расследованием предполагаемого отравления блогера Алексея Навального, потому что оно произошло на территории РФ.

Германия не может начать расследование по факту произошедшего с российским блогером Алексеем Навальным. Предполагаемое отравление Навального произошло на территории России, пишет Süddeutsche Zeitung. По имеющимся данным, канцлер Германии Ангела Меркель узнавала у юристов информацию о том, может ли Германия заниматься расследованием по делу блогера. Ответ специалистов был отрицательным. Они пояснили, что блогер прибыл в Германию исключительно в лечебных целях.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, который летел из Томска в Москву, 20 августа. Пилоты воздушного судна были вынуждены совершить экстренную посадку в Омске. Блогера госпитализировали в местную больницу, где он впал в кому. Через несколько дней его перевезли в берлинскую клинику Charite.