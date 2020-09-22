Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
21:39   22 Сентября 2020
Общество

ФРГ не имеет права браться за расследование по делу Навального

ФРГ не имеет права браться за расследование по делу Навального

Немецкие специалисты не могут заниматься расследованием предполагаемого отравления блогера Алексея Навального, потому что оно произошло на территории РФ.

Германия не может начать расследование по факту произошедшего с российским блогером Алексеем Навальным. Предполагаемое отравление Навального произошло на территории России, пишет Süddeutsche Zeitung. По имеющимся данным, канцлер Германии Ангела Меркель узнавала у юристов информацию о том, может ли Германия заниматься расследованием по делу блогера. Ответ специалистов был отрицательным. Они пояснили, что блогер прибыл в Германию исключительно в лечебных целях.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, который летел из Томска в Москву, 20 августа. Пилоты воздушного судна были вынуждены совершить экстренную посадку в Омске. Блогера госпитализировали в местную больницу, где он впал в кому. Через несколько дней его перевезли в берлинскую клинику Charite.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#германия #навальный #Charite

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...