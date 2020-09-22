Демократическая партия Соединенных Штатов видит в лице России "удобного врага". Представители политической силы активно продвигают тезис о якобы "плохих русских".

В материале журналистов Федерального агентства новостей были названы четыре основных фактора, из-за которых американская элита негативно воспринимает российскую сторону.

Во-первых — Москва никогда не согласится работать по приказу иностранных представителей, поскольку Россия является независимым государством. Следующим фактором стала мощь российских спецслужб, которые готовы активно противостоять западной агрессии.

Третьей причиной является неграмотность американской элиты. Политики США не могут понять русскую культуру, а также не отличаются высоким уровнем образования. Последним раздражителем для США стала финансовая независимость Кремля. Американский доллар не так сильно влияет на экономику РФ, как на Европу или Китай.

Подробнее — читайте в материале "Отцы-основатели хаоса" Федерального агентства новостей.