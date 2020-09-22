Миллиардер Сорос спонсирует антироссийскую деятельность в РФ

Пресса, действующая в РФ как независимая, существует на деньги США, как и ключевые блоки оппозиционного толка. Вашингтон создает из Москвы образ врага, что укладывается в политическую повестку Белого дома. Об этом рассказали российские СМИ.

Оппозиционные силы в Российской Федерации действуют под эгидой "Открытой России" (признана в РФ нежелательной). Структура учреждена Михаилом Ходорковским и имеет разветвленную сеть, пишет Федеральное агентство новостей.

Другие российские оппозиционеры действуют от имени "Фонда борьбы с коррупцией" (признан в РФ иноагентом). Организация создана Алексеем Навальным.

Названные структуры исходят из общих принципов и имеют поддержку определенного перечня средств массовой информации, транслирующих антироссийскую повестку. Пул оппозиционной прессы можно условно обозначить как самостоятельный блок. К четвертому блоку ФАН относит некоторых депутатов.

Примечательно, что "Открытая Россия" получает деньги от Orion Strategies LLC, основателем которой выступает ярый противник РФ миллиардер Джордж Сорос. ФБК финансируется Нацфондом демократии, учрежденным агентством Соединенных Штатов по международному развитию.

Подробнее об этом читайте в расследовании ФАН "Отцы-основатели хаоса".