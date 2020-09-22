Некоторых российских пенсионеров ждет очередная выплата

Очередная дополнительная выплата ждет часть россиян уже в октябре текущего года, сообщили представители ПФР.

Размер нового пособия составит 75 тысяч рублей. Средства будут начислены ряду граждан в честь 75-летия Великой Победы.

Такая выплата рассчитана на участников и инвалидов Великой Отечественной войны, принимавших участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Перечисление денежных средств планируется на октябрь текущего года.

Для получения выплат соответствующим категориям граждан не нужно никуда дополнительно обращаться, перевод средств произойдет в беззаявительном порядке. Все необходимые сведения имеются в Пенсионном фонде России, отметили в ведомстве.