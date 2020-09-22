Украине предрекли коллапс и увольнения врачей из-за ситуации с COVID-19

Эпидемия коронавируса вскрыла огромные системные проблемы и в том, как организовано украинское здравоохранение и в самой жизнедеятельности государства.

Об этом в интервью украинскому телеканалу «Обозреватель TV» заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин, который считает, что Украину из-за коронавируса ждет коллапс.

«В стране по-прежнему не работают с контактными лицами, люди продолжают рисковать в переполненном общественном транспорте. Детсады, школы, больницы не оснащены самым главным средством для профилактики инфекций, передающихся воздушно-капельным путем — вентиляцией», — перечисляет медик все сложности.

Кроме того, по его словам, украинские врачи, испытывающие колоссальную нагрузку, а также рискующие заразиться коронавирусом и заразить им своих близких, начинают массово увольняться из медучреждений.

«Что мы видим за последние полгода практически по всем регионам? Врачи — не железные, это люди. У них тоже есть свои физические возможности. И из-за того темпа, в котором они работают, на сегодняшний день мы видим огромный отток. Люди просто увольняются. Потому что ни один здравомыслящий человек не будет работать за нищенские зарплаты, рискуя своей жизнью, рискуя здоровьем своих родственников» — рассказал Александрин.

Отвечая на вопрос журналиста, может ли на Украине произойти коллапс по примеру Италии, где для больных коронавирусом просто не хватало мест в больницах, Александрин заявил, что, к сожалению, именно такую картину сейчас можно наблюдать во многих украинских городах

«Пока не могу сказать, что идет массовый наплыв больных в лечебные учреждения, но те больницы, которые выделены под оказание медицинской помощи тяжелым пациентам с covid-19, в некоторых городах уже заполнены», — сообщил он.

Центральной власти, по словам эпидемиолога, необходимо действовать сообща с региональными властями. Им нужно правильно выстроить работу первой волны медучреждений, а затем и второй. Тогда, возможно, коллапса получится избежать.

«Здесь очень важно придерживаться рекомендации ВОЗ — если в одном лечебном учреждении начинают оказывать помощь больным с covid-19, оно должно быть полностью перепрофилировано под прием исключительно пациентов с covid-19, — подчеркнул Александрин. — Не оказывать медицинскую помощь другим нозологиям для того, чтобы не было внутрибольничного распространения коронавируса, как мы это видели до сегодняшнего дня в Украине».

Также медик считает, что Украине не нужно перенимать опыт Италии, куда ранее с этой целью были отправлены 20 украинских врачей. Итальянский опыт борьбы с коронавирусом не является, ни успешным, ни показательным. Тем не менее, он напомнил, что в Италии был организован жесткий инфекционный контроль в лечебных учреждениях, а также там при введении карантина была очень серьезно организована работа с контактными лицами. А на Украине, отметил Александрин, работа с теми, кто контактировала с заболевшими коронавирусом, до сих пор не налажена вообще.

Поэтому информация о числе новых выявленных случаях заражения не является показательной. Украине давно пора перейти от количественных показателей к качественным.

«Нам нужно иметь больше информации о том, сколько у нас коек на сегодняшний день предназначено под прием тяжелых больных covid-19 и какой процент из них занят. Нас также интересует, какой процент всех контактных был отработан и какие мероприятия с ними выполнены», — подчеркивает врач-эпидемиолог.

По его словам, сейчас даже в Киеве, который уже находится в «оранжевой» зоне, ежедневно в утренний и вечерний часы пик люди пользуются переполненными маршрутками с закрытыми окнами, и другими видами общественного транспорта, которые представляют собой места огромного риска распространения вируса и инфицирования.

В украинских городах, отмечает Александрин, до сих пор не созданы условия для выполнения требований безопасности.