Губернатор Подмосковья ужесточил требования к управляющим компаниям

Глава Московской области Андрей Воробьев усилил борьбу с управляющими компаниями, которые халатно выполняют свои обязанности. В администрации внимательно читают жалобы от местных жителей.

Много обращений появилось от граждан из Одинцова, Балашихи и Жуковского. Воробьев по видеоконференции провел беседу с главами округов, где местные жители жалуются на ненадлежащее состояние их домов. Губернатор потребовал разобраться в короткий срок, сообщает телеканал "360".

Воробьев напомнил, что жители каждый месяц платят за уборку своих подъездов и домовой территории. Много жалоб поступило, например, в адрес группы компаний "ПИК-Комфорт". Губернатор потребовал, чтобы количество обращений по поводу плохой работы управляющих компаний было снижено.