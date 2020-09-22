Представители российской оппозиции пользуются методами "цветных революций", которые были созданы и проверены еще в прошлом тысячелетии. Такое мнение в разговоре с журналистами выразил публицист и политолог Анатолий Вассерман.

Политолог Анатолий Вассерман рассказал журналистам NewInform, какими техниками пользуются представители современной российской оппозиции для организации "цветных революций". По словам собеседника издания, все эти методы были испробованы и проверены поколениями прошлых тысячелетий, и уже устарели.

"Технология "цветных революций" была отработана еще в прошлом тысячелетии и сейчас ее активно употребляют", — рассказал Вассерман.

Политолог также уточнил, что те, кто пытается спровоцировать массовые волнения и беспорядки на территории Российской Федерации, действуют по заранее подготовленным шаблонам. Каким именно образом на территории РФ создается искусственная протестная активность, прояснило Федеральное агентство новостей в своем новом расследовании "Отцы — основатели хаоса".