Трамп получил предложение о работе на телеканале RT

Американский президент Дональд Трамп получил возможность устроиться на работу в российскую медиакомпанию RT. Соответствующий видеоролик появился на официальной странице телеканала в YouTube.

Актер, исполняющий роль президента США, в начале ролика подъезжает на лимузине к зданию RT. Импровизированный Трамп беседует со своей "коллегой", прогуливается около Кремля и наслаждается жизнью в российской столице.

"Мистер Трамп, если с Белым домом ничего не выйдет, считайте это официальным предложением", — указано в ролике.

Выборы президента Соединенных Штатов состоятся 3 ноября 2020 года. Трамп будет бороться за пост главы государства с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом.

Трамп сократил отставание от Байдена по уровню поддержки, передает телеканал "360".