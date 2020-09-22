Брод предложил выдвинуть на Нобелевскую премию Сноудена, Ассанжа и Рошаля

Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод предложил выдвинуть на Нобелевскую премию мира кандидатуры Эдварда Сноудена, Джулиана Ассанжа и Леонида Рошаля. Об этом он заявил во время пресс-конференции на тему «Нобелевская премия и борьба с Россией. Получат ли Навальный и Тихановская популярную награду?», которая прошла в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» во вторник, 22 сентября.

По его мнению, эти люди больше достойны получить премию, нежели блогер Алексей Навальный, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская или глава Белого дома Дональд Трамп. Как отметил Брод, американский технический специалист, бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден и австралийский интернет-журналист, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж действительно поспособствовали открытию информационного пространства и объединению людей.

Сноуден опроверг сообщения о передаче властям США $5 млн. Он также подчеркнул, что решение суда по данному делу не подлежит исполнению, пока он находится «в изгнании».https://t.co/xsLQMrxuZe pic.twitter.com/IQcHBkQWeL — Газета.Ru (@GazetaRu) September 22, 2020

Сноуден передавал американским СМИ ряд секретных материалов о программах слежки разведслужб США и Великобритании в сети. Ассанж, в свою очередь, основал «публичную библиотеку дипломатии США», международную организацию, которая также публикует секретную информацию.

Джулиан Ассанж стал лауреатом Штутгартской премии мира за 2020 год в "знак того, что право на безоговорочную свободу информации и прессы должно не только защищаться,но и реализоваться" Каждый год ее вручает AnStifter за"особый вклад в достижение мира.В 2014г ее получил Э.Сноуден pic.twitter.com/gazLpWVWVO — Nadejda Sorokina (@sornadejda53) July 22, 2020

Вместе тем, продолжил участник онлайн-эфира, за последние 15-20 лет Нобелевская премия себя дискредитировала, став инструментом политического влияния. В 1994 году лауреатом премии мира стал Ясир Арафат — председатель Палестинской национальной администрации. Его наградили «за усилия по достижению мира на Ближнем Востоке».

А в 2006 году за «огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами» Нобелевскую премию получил экс-глава США Барак Обама. При этом, по словам Брода, от действий этих политиков рушились режимы, погибали люди, процветал терроризм.

Аналогичным образом обстоит ситуация и с номинацией действующего главы Белого дома Дональда Трампа. Как заметил гость эфира, при нем Америка «будто стоит на ушах»: усиливается гражданское противостояние, учащаются погромы, акты вандализма, число столкновений с полицией, творится настоящий полицейский произвол, сносятся памятники.

«И мы видим, что выдвижение Навального и Тихановской рассматривается, как инструмент давления на РФ и Белоруссию, чтобы еще раз показать, что мы выдвигаем "оппозиционеров", "борцов с режимами". Но если говорить о назначении премии, то что эти люди сделали для укрепления мира и согласия, развития гуманистических ценностей?», — задается вопросом Брод.

Достойным кандидатом на роль лауреата Нобелевской премии Александр Брод также видит «детского доктора мира» Леонида Рошаля.

«Тот же доктор Рошаль, который выезжал в горячие точки, жертвовал собой, спасал детей, утверждал идеи гуманизма, антитеррористические ценности. Вот готовый номинант на Нобелевскую премию мира», — полагает эксперт.

Впрочем, по мнению спикера пресс-конференции, в этом году будет сделано все, чтобы победитель был носителем антироссийского характера. Важнее всего поднять «шумиху» вокруг его фигуры и использовать ее для дальнейшего политического продвижения.

Также член Совета по правам человека при президенте РФ допустил, что если Алексей Навальный получит премию мира, то ему придется отдать полученные средства российским властям, чтобы погасить государственные долги.

«Навальный [находится] под уголовной статьей, к нему есть масса вопросов. Но я считаю, что должны быть разные политики, разные подходы, и его антикоррупционная деятельность порой открывает людям глаза, помогает в борьбе с произволом чиновников. Правда, в его деяниях много нечистоплотного, надо уважать закон. Естественно, если к нему есть имущественные претензии, то при наличии финансовых средств, он должен закрывать долги. Если он не согласен с выдвинутыми обвинениями, он может это обжаловать. Нужно платить, если обвинения существуют», — не сомневается Брод.

Ранее ряд преподавателей «признанных университетов, занимающихся изучением России», имена которых, впрочем, не озвучиваются, выдвинули блогера Алексея Навального на Нобелевскую премию мира. Об этом в Facebook написал профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев.

Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира. Процесс выдвижения начали профессора нескольких университетов, занимающихся исследованиями России https://t.co/QSwin60sTO — DW на русском (@dw_russian) September 17, 2020

Тем временем, с инициативой выступили и в партии «Коммунисты России», предложив присудить престижную премию генсеку СССР Леониду Брежневу посмертно. Как считает председатель партии Максим Сурайкин, нужно отменить норму о том, что Нобелевскую премию может получить только ныне живущий человек.

«Политика Сегодня» обсудила с исполнительным секретарем ЦК партии «Коммунисты России» Сергеем Малинковичем мнение, почему кандидатура Брежнева подходит больше. Он также посчитал достойным кандидатом на получение Нобелевской премии Елизавету Глинку — доктора Лизу, которая погибла в авиакатастрофе в декабре 2016 года.

Туск предложил выдвинуть семью Тихановских на Нобелевскую премию мира:https://t.co/rl1sHck8or pic.twitter.com/mlTDPQ0UVb — ТАСС (@tass_agency) September 9, 2020

Также агентство обсудило с ведущим научным сотрудником Центра исследований проблем безопасности РАН Константином Блохиным шансы Дональда Трампа получить премию. Он отметил, что несмотря на агрессивную риторику, президент не втянул США в широкомасштабные конфликты с другими государствами, поэтому такая вероятность все же есть.

Ранее на Нобелевскую премию мира депутат от норвежской «Партии прогресса» Кристиан Тибринг-Гедде номинировал Трампа за «усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире». Норвежец отметил роль США в установлении дипломатических отношений между Израилем и ОАЭ.

Белый дом США назвал заслуженной номинацию Трампа на Нобеля https://t.co/2qvu3dQbeG — МК (@mkomsomolets) September 9, 2020

Нобелевскую премию вручают 10 декабря (в день смерти Альфреда Нобеля) в Стокгольме и Осло. Имена лауреатов Нобелевский комитет озвучивает в начале октября. В нынешнем году в связи с пандемией коронавируса церемония вручения премии вероятнее всего пройдет в онлайн-формате.