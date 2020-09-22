Часть российских граждан пенсионного возраста сможет получить новую денежную выплату от ПФР, сообщили в ведомстве.

Объем финансирования новых пособий для пенсионеров составляет более 10 миллионов рублей, сообщает PRIMPRESS.

Данная денежная компенсация полагается пенсионерам России, которые являются жителями северных регионов страны. Выплата будет покрывать расходы на отдых. Однако пенсионер должен быть на этот момент безработным и путешествовать в пределах границ РФ.

Чтобы получить пособие, нужно подать заявление через МФЦ или отделения Пенсионного фонда, приложив к нему проездные документы и указав место отдыха пенсионера. С начала апреля текущего года объем данных выплат уже превысил 10 млн рублей только по Приморскому краю, отметили специалисты.