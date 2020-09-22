Россия готова предоставить бесплатную вакцину от COVID-19 сотрудникам ООН

Президент России Владимир Путин предложил сотрудникам Организации Объединенных Наций (ООН) российскую вакцину от коронавируса на безвозмездной основе. Об этом он заявил во вторник, 22 сентября, выступая на ГА ООН.

По словам главы государства, Россия предлагает свою вакцину сотрудникам ООН бесплатно. В своем 15-минутном выступлении он также уточнил, что российский препарат от COVID-19 доказал свою надежность, безопасность и эффективность.

По последним данным, общее количество людей, заразившихся коронавирусом, превысило 30 миллионов человек по всему миру. Из них более 900 тысяч умерли. Между тем полностью выздоровели более 20 миллионов жителей Земли.