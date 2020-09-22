Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:16   22 Сентября 2020
Общество

Путин назвал главные угрозы для мирового сообщества

Путин назвал главные угрозы для мирового сообщества

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН рассказал, какие угрозы представляют для мира наибольшую опасность.

Угрозы распространения терроризма и наркотрафика являются самыми опасными для мирового сообщества. Соответствующее мнение Владимир Путин выразил в ходе выступления на неделе высокого уровня 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Он также указал на проблему кибербезопасности. С точки зрения Путина, нельзя допустить, чтобы цифровые технологии попали в руки экстремистов и радикалов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#путин #угрозы #генассамблея оон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...