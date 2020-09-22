Путин назвал главные угрозы для мирового сообщества

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН рассказал, какие угрозы представляют для мира наибольшую опасность.

Угрозы распространения терроризма и наркотрафика являются самыми опасными для мирового сообщества. Соответствующее мнение Владимир Путин выразил в ходе выступления на неделе высокого уровня 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Он также указал на проблему кибербезопасности. С точки зрения Путина, нельзя допустить, чтобы цифровые технологии попали в руки экстремистов и радикалов.