Президент РФ напомнил об инициативе создания "зеленых коридоров"

Российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к Организации Объединенных Наций напомнил о важности "зеленых коридоров" в международной торговле.

Президент Российской Федерации напомнил об инициативе, которую в прошлом предлагал Кремль. Создание "зеленых коридоров" позволит поддерживать экономику мировых государств во время пандемии коронавирусной инфекции. Владимир Путин обратил внимание на то, что подобные зоны должны быть свободны от санкций и различных ограничений для своевременных поставок медикаментов и продуктов.

В ходе выступления для Организации Объединенных Наций российский лидер напомнил о важности взаимовыручки во время пандемии COVID-19. Последние данные о борьбе со сложившейся эпидемиологической обстановкой следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.