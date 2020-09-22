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19:15   22 Сентября 2020
Политика

Президент РФ напомнил об инициативе создания "зеленых коридоров"

Президент РФ напомнил об инициативе создания "зеленых коридоров"

Российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к Организации Объединенных Наций напомнил о важности "зеленых коридоров" в международной торговле.

Президент Российской Федерации напомнил об инициативе, которую в прошлом предлагал Кремль. Создание "зеленых коридоров" позволит поддерживать экономику мировых государств во время пандемии коронавирусной инфекции. Владимир Путин обратил внимание на то, что подобные зоны должны быть свободны от санкций и различных ограничений для своевременных поставок медикаментов и продуктов.

В ходе выступления для Организации Объединенных Наций российский лидер напомнил о важности взаимовыручки во время пандемии COVID-19. Последние данные о борьбе со сложившейся эпидемиологической обстановкой следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Яна Либерман
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