Безруков, Харатьян, Гришаева и Бледанс призвали помочь детскому хоспису

Акция "Подари время" организована благотворительным фондом "Детский хоспис". Многие российские звезды эстрады выступили в поддержку инициативы.

Рассказать всем небезразличным гражданам о судьбах неизлечимо больных детей и собрать средства для оказания паллиативной медицинской помощи — главные цели акции "Подари время", которая была запущена 21 сентября. В числе российских артистов, которые поддержали инициативу, числятся: Сергей Безруков, Дмитрий Харатьян, Нонна Гришаева, Олег Газманов, Эвелина Бледанс и Анна Семенович.

Помощь будет оказана маленьким пациентам детского хосписа, который располагается в подмосковном Домодедове. Они страдают от тяжелых недугов. Некоторых малышей спасти уже не удастся. Полученные средства будут пущены на оснащение медучреждения, передает телеканал "360".