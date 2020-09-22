Выступление Путина в ООН. Главное

Президент Владимир Путин выступил в ООН. В этом году его речь, произнесенная от лица всего государства, стала жестом миролюбия и готовности солидаризироваться с другими странами в нелегкое для всего мира время. Представляем главные тезисы из выступления российского главы.

О значении ООН

В этом году мировое сообщество отмечает два исторических юбилея — 75-летие окончания Второй мировой войны и создания Организации объединенных наций, напомнил президент. Это навсегда связанные друг с другом события.

Безусловным фундаментом послевоенного миропорядка стал устав ООН, остающийся по сей день главным источником международного права. Президент убежден, что нынешний юбилей обязывает мир вспомнить о зафиксированных в уставе организации принципах межгосударственного общения.

«Отцы-основатели всемирной организации сформулировали их предельно четко и недвусмысленно — это равенство суверенных государств, невмешательство в их внутренние дела, право народов самим определять свою судьбу, отказ от угрозы или применения силы, политическое урегулирование споров», — заявил Путин.

ООН достойно выполняет свою главную миссию — бережет мир, содействует устойчивому развитию народов и континентов, помогает в преодолении локальных кризисов.

«Колоссальный потенциал и опыт ООН служит хорошей основной для того, чтобы идти вперед. При этом ООН не должна костенеть, а должна адаптироваться к реалиям современного мира. Он становится все более сложным, многополярным, многомерным», — сказал президент.

И эти изменения оказывают влияние на главный орган ООН — Совет безопасности. Логика РФ в том, чтобы Совбез учитывал интересы всех стран и опирался на принцип широкого многообразия государств.

«Право пяти ядерных держав-победительниц во Второй мировой войне и сегодня отражает реальный военно-политический баланс», — подчеркнул Путин.

В отличии от довоенной Лиги наций, ООН выполняет свою функцию и регулирует международные отношения.

Об угрозах

Забвение уроков истории недальновидно и крайне безответственно. Так же, как и политизированные, основанные не на фактах, а на домыслах, попытки произвольно трактовать итоги Второй мировой войны, переиначивать решения конференции Союзников и Нюрнбергского трибунала.

«Это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом. Это прямой, разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства. Что особенно опасно в условиях, когда глобальная стабильность подвергается серьезным испытаниям, когда деградирует система контроля над вооружениями, не стихают региональные конфликты, обостряются угрозы, исходящие от терроризма, преступности и наркотрафика», — заявил Путин.

О коронавирусе и его последствиях

Болезнь затронула благополучие народов, унесла самое дорогое — сотни тысяч человеческих жизней, сказал Путин. Карантин, закрытие границ, создание тяжелых проблем для граждан многих государств: вот лишь немногие последствия пандемии.

«Восстанавливать глобальную экономику предстоит очень долго. Не всегда будут работать прежде антикризисные меры. Потребуются новые, нестандартные решения. Выработать их мы можем только вместе. Это важнейшая задача для ООН и государств "двадцатки"», — отметил президент.

Идея качественного интеграционного роста заложена в российскую инициативу по формированию большого евразийского партнерства, затрагивающего все без исключения страны Азии и Европы. Это решение сугубо прагматично и становится сейчас еще более актуальным.

Российский президент обратил внимание ООН на предложение о введении «зеленых коридоров», свободных от торговых войн и санкций. Прежде всего, для товаров первой необходимости, востребованных для борьбы с пандемией. Это продовольствие, лекарства и средства индивидуальной защиты.

«Расчистка, освобождение мировой торговли от запретов, барьеров, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста и сокращения безработицы», — сказал Путин.

По оценкам экспертов, сокращение занятности в мире эквивалентно потере 400 миллионов рабочих мест. Надо сделать все, чтобы безработица не стала застойной, чтобы люди вернулись к работе и не оказались в тисках бедности, отметил президент.

О технологиях

Пандемия заострила ряд этических, технологических и гуманитарных тем. Передовые технологии позволили перестроить сферу образования, торговли и сферы услуг. Искусственный интеллект помогал врачам более точно и быстро ставить диагнозы, подбирать схемы лечения.

«Но как и другие инновации, цифровые технологии имеют тенденцию к неуправляемому распространению и так же, как и обычное оружие, могут попасть в руки к радикалам и экстремистам», — предупредил Путин.

Применение цифровых технологий заслуживают серьезного обсуждения на площадке ООН, а права людей на частную жизнь, собственность и безопасность должны быть защищены.

«Мы должны учиться использовать новые технологии во благо человечества. Найти правильный баланс между стимулами к развитию искусственного интеллекта и оправданными ограничительными мерами. Совместными усилиями придти к согласию в сфере регулированию, которое исключило бы потенциальные угрозы».

В период пандемии врачи, волонтеры и граждане показывают примеры взаимопомощи и поддержки. Но были случаи и недостатка гуманизма, «дефицита доброты» на межгосударственных, официальных уровнях, указал президент.

О здравоохранении

Потенциал ВОЗ надо укреплять. Работа в этом направлении начинается, и Россия примет в ней заинтересованное участие. Опыт российских врачей позволил разработать тесты и вакцину против коронавируса.

«Мы открыты и настроены на партнерство, готовы взаимодействовать с другими государствами, в том числе и поставлять вакцину, доказавшую надежность и эффективность», — заявил Путин.

Более того, Россия готова предоставить членам ООН вакцину для добровольной вакцинации. Бесплатно.

Об экологии и контроле над оружием

Свою актуальность доказали многосторонние конвенции, договоры и протоколы в рамках ООН, особенно по достижению целей Парижского соглашения. Путин также подчеркнул, что Россия приложит все усилия для урегулирования региональных кризисов и конфликтов.

«Несмотря на споры, разногласия, недопонимания будем предлагать объединяющие инициативы, в том числе в сфере вооружения. Это касается биологического, химического оружия», — сказал президент.

Россия ведет переговоры с Америкой о продлении договора СНВ-3, регулирующих наступательные вооружения. Путин рассчитывает на взаимную сдержанность в развертывании новых ракетных систем со стороны США.

«Россия с прошлого года объявила мораторий на разворачивание ракет до тех пор, пока США тоже будут воздерживаться от этого. Но от США не слышно ответа».

Также РФ выступает с инициативой заключения соглашения между всеми ведущими технологическими державами о запрете применения оружия в космосе.