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18:38   22 Сентября 2020
Политика

США хотят заставить Китай ответить за коронавирус

США хотят заставить Китай ответить за коронавирус

Американский лидер Дональд Трамп призвал Китай ответить за действия, совершенные во время пандемии коронавируса. Об этом он заявил во время выступления перед Генассамблеей ООН.

Трамп пообещал "одержать победу над вирусом", распространив препарат от COVID-19. Он предложил ООН сосредоточиться на "реальных" проблемах мира, таких как принудительный труд и терроризм.

Президент США заявил, что Пекин должен ответить за "ошибочные" сведения о коронавирусе. Он возложил на Китай ответственность за пандемию, пишет РИА Новости.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #трамп #коронавирус

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