Россиянам со стажем более 25 лет рассказали о полагающихся льготах

Жители РФ, проработавшие более 25 лет, могут рассчитывать на дополнительные льготы от властей, напомнили специалисты Пенсионного фонда России.

Бонус в виде досрочного выхода на заслуженный отдых полагается специалистам строительной отрасли. Список профессий, у представителей которых есть такая возможность, утвердили а российском правительстве. Туда вошли работы по реконструкции, техническому переоснащению, монтажу, ремонту различных объектов.

Для выхода на пенсию ранее установленного срока необходимо документально подтвердить свою постоянную трудовую занятость на должности из одобренного кабмином перечня. Женщины смогут отправиться на отдых в 50 лет при наличии трудового стажа от 20 лет, с учетом 10 лет в строительной отрасли. Общий стаж мужчин старше 55 лет должен составлять минимум 25 лет. В сфере строительства они должны проработать не менее 12,5 лет.