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18:14   22 Сентября 2020
Общество

Депутат Федоров: цель прозападных СМИ — ликвидация России

Депутат Федоров: цель прозападных СМИ — ликвидация России

Прозападные средства массовой информации активно вмешивались в дела РФ на протяжении всей истории независимой России. Их целью является формирование протестного лидерства и ликвидация государства, заявил депутат ГД Евгений Федоров.

Задача российских парламентариев в комиссии по вмешательству в дела РФ состоит в подробном разборе всех случаев, когда Запад предпринимал попытки оказать влияние на политические процессы России. О намерении проверить все факты, доводы и информацию по этим вопросам заявил председатель Комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Единогласное мнение о факте иностранного вмешательства во внутренние процессы Российской Федерации было достигнуто уже 16 сентября минувшего года. Формы вмешательства оказались самыми разными: от массовых вбросов в социальных сетях и раскрутки дезинформации до круглосуточных хакерских атак на Центризбирком РФ, объяснил Пискарев, сообщает в своем расследовании "Отцы — основатели хаоса" Федеральное агентство новостей.

Ярким примером являются массовые протесты, которые прошли в Москве летом 2019 года. Тогда в Сети появилось множество фейковых сообщений о нарушениях. Также наблюдались призывы к экстремизму в социальных сетях.

"Цель этого всего не выборы, а цель — именно расшатывание ситуации, формирование так называемого протестного лидерства по ликвидации вообще российского государства", — высказался депутат Госдумы Евгений Федоров.

Для того, чтобы реализовать подобное, на протяжении длительного времени организовывалась сеть агентов и ресурсов. Она работала с одной целью — дестабилизация ситуации и политический хаос внутри Российской Федерации. К примеру, проект CampCamp, по словам главного редактора телеканала Russia Today Сергея Кочеткова, был создан Пражским гражданским центром и финансируется из Соединенных Штатов.

Российские журналисты побывали в подобных лагерях на территории Тбилиси и Еревана. По их словам, там обучают представителей НКО и СМИ основам работы в социальных сетях. Целью их работы является организация беспорядков, объяснил Кочетков.

Предполагаемым куратором является Стивен Майкл Секстон. Мужчина — агент ЦРУ, который на тот момент возглавлял в посольстве США на территории России бюро региональной безопасности. На сайте дипломатического представительства он обозначен в качестве главы службы безопасности.

"Что касается уличных беспорядков, устраиваемых этими людьми, то скажу, что технология "цветных революций" была отработана еще в прошлом тысячелетии и сейчас ее активно употребляют", — считает политолог Анатолий Вассерман.

Вмешательства в дела Российской Федерации происходили не только во времена выборов 2019 года. Их фиксировали на протяжении всего времени существования независимого государства. Полное расследование ФАН следует читать на официальном сайте.

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Автор: Яна Либерман
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