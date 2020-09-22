Украинские правоохранители нашли крупную сумму денег в холодильнике у менеджера "Укрзализницы". Там лежало 1,2 млн гривен, которые сотрудник "заработал" на взятках.

Топ-менеджер "Укрзализницы" прятал взятки в холодильнике. Сотрудники украинской службы безопасности нашли в "ящике" с едой 1,2 млн гривен, пишет Telegram-канал "Украина 24/7".

Местным правоохранительным органам удалось раскрыть коррупционные махинации, благодаря которым руководство одного из филиалов компании отмыло более 4 млн гривен. При этом часть денег хранилась в холодильнике, которым пользовались сотрудники служебного помещения.

Схема включала в себя создание невыгодных условий для курсирования поездов. Вместе с тем злоумышленники предоставляли пассажирам услуги через фиктивные компании. Незаконный заработок делили между собой как организаторы, так и участники аферы.