В России показали уникальный низкопольный трамвай для узкой колеи «Корсар»

Трамвай «Корсар» станет первым в стране полностью низкопольным трамваем. Он предназначен для линейных путей шириной в тысячу миллиметров, сообщают «Вести Тверь».

Такой транспорт не выпускался в России с 1937 года, а его преимущества очевидны: низкие полы позволят ускорить пассажирообмен и сделать вагон более комфортным и доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Первичная сборка и покраска прошли на Тверском механическом заводе электротранспорта, а для завершения работ его отправили в Санкт-Петербург — на Невский завод электрического транспорта.

Глава «ПК Транспортные системы» Феликс Винокуров отмечает, что трамвай решит проблему обновления подвижного состава российских городов: Калининграда, Пятигорска и Евпатории. Именно там распространены пути шириной в метр. Салон «Корсара» будет оснащен кондиционерами, USB-розетками, Wi-Fi роутерами и мультимедийными комплексами.

В конце августа сообщалось, что российские внедорожники Lada рекордно подорожали в Германии из-за прекращения поставок этих автомобилей в страну. В немецких автоцентрах цена Lada 4x4 Urban в два раза выше, чем в России.