Малькевич: девальвация Нобелевской премии мира произошла еще в 2009 году

Мыслящим журналистам следовало бы провести анализ, кто становился лауреатом Нобелевской премии мира за последние 10-15 лет, тогда станет ясно, за какие заслуги их наградили.

Об этом заявил президент Фонда защиты национальных ценностей, президент комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич, выступая на пресс-конференции по теме «Нобелевская премия и борьба с Россией. Получат ли Навальный и Тихановская популярную награду?», которую во вторник, 22 сентября, провела Медиагруппа «Патриот».

Рассуждая о том, насколько еще авторитетна Нобелевская премия мира, Малькевич отметил, что, по его мнению, девальвация этой награды произошла еще в 2009 году, когда ее получил 44-й президент США барак Обама. Если наглядно продемонстрировать примеры и других лауреатов станет очевидно, что все это – фикция, считает эксперт.

В 2020 году на Нобелевскую премию мира номинированы шведская школьница-экоактивистка Гретта Тумберг, российский блогер Алексей Навальный, который пока остается в берлинской клинике «Шарите», и Светлана Тихановская – соперница Александра Лукашенко на августовских президентских выборах в Белоруссии. По мнению Александра Малькевича, все эти номинанты были выдвинуты на премию по политическим мотивам.

«В этом году произошла максимальная политизация премии. Навальный и Тихановские — это те, кто толкают общество к кровопролитию. Мне кажется, что депутаты Госдумы должны выдвинуть на Нобелевскую премию Максима Шугалея. Это мое предложение. Он из заключения сделал гораздо больше для мира», — отметил гость дискуссии.

Также Малькевич добавил, что нынешний президент США Дональд Трамп единственный из всего списка номинантов на премию подходит для ее получения, потому что он за свой президентский срок не развязал ни одной войны, а наоборот пытается закончить те войны, которые развязал его предшественник – Барак Обама. Трамп пытается добиться мира вокруг Израиля, напомнил эксперт, даже, если он делает это с предвыборными целями.

«Что касается Навального, это, конечно, любимый для Запада проект. Они каждый день скармливают обществу непонятно что. Например, то, что Навальный чуть ли не стальной человек, которого не берут современные яды», — заключил эксперт.

Напомним, российский социолог и сотрудник ФЗНЦ Максим Шугалей уже полтора года находится в плену ливийских боевиков, которые держат его в частной тюрьме без предъявления официальных обвинений.