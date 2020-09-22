Васильев: выбрав «хитрый путь» по СП-2 США показали всем свою слабость

В интервью немецкому изданию Bild госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон сформирует специальную коалицию против российского газопровода «Северный поток — 2». По мнению американских властей, проект несет риски для Европы, потому что создает зависимость от газовых поставок из России.

Помпео призвал власти Германии прийти к аналогичному мнению и заявил, что США работают над остановкой строительства «Северного потока — 2». Ранее немецкие издания писали о миллиардной сделке, которую якобы Берлин предложил Вашингтону. В соответствии с этим соглашением, США отказываются от санкций против трубопровода, а Германия финансирует строительство в ФРГ двух терминалов по приему сжиженного газа из Америки.

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире радио Sputnik объяснил, что позиция США по «Северному потоку — 2» уже сильно «проваливается».

«Американцы вразумительно так и не ответили на очень выгодное предложение Германии о строительстве двух терминалов для приема газа в обмен на завершение строительства "Северного потока-2". Думаю, они решили пойти по другому пути – более хитрому, считая, что если они быстренько введут вторичные санкции, то это только усилит противоречие между Германией и США. При этом видно, что доводить до низшей точки германо-американские отношения они тоже не хотят. Прямое давление на Германию у них не удалось», – полагает эксперт.

Из-за того, что «надавить» на Берлин не получилось, Вашингтон пытается привлечь к этой истории различные факторы, включая «отравление» российского блогера Алексея Навального. Такая слабая позиция США говорит о том, что Германии будет проще сопротивляться американскому воздействию, добавил Васильев.

«У американцев, по всей видимости, ничего не получается, и дальше педалировать тему приостановки строительства "Северного потока-2" – просто нарастить издержки во взаимоотношениях и с Германией, и с Европой в целом. Кроме того, эта коалиция может прямо противоположным образом сработать против Вашингтона, учитывая предстоящие выборы в США», — сообщил специалист.

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе Усть-Луги, Ленинградская область, а конечная — в районе Грайфсвальда, ФРГ. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров в год, а длина труб оценивается в 1200 километров.

Изначально задумывалось, что СП-2 заработает уже в 2020 году, однако из-за санкций США строительство газопровода пошло медленнее. Вашингтон, надеясь войти на европейский рынок со своим сланцевым газом, ввел ограничения против компаний, которые занимаются строительством российского проекта. Однако «Газпром» не отказался от реализации. Также среди противников — Украина. Официальный Киев боится потерять доходы от транзита газа России по своей территории.

Первые санкции со стороны Вашингтона в отношении «Северного потока — 2» были введены в 2019 году. Тогда ограничения официально прописали в Оборонном бюджете США на 2020 год. 15 июля госсекретарь США Майк Помпео пригрозил новыми мерами против газопровода. Политик подчеркнул, что все компании-участники, заинтересованные в продолжении строительства СП-2 подпадут под закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) от 2017 года.