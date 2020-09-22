Рэпера Эллея более 20 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД

Рэп-исполнителя Эльмина Гулиева, известного под псевдонимом Эллей, сотрудники правоохранительных органов привлекали к ответственности за нарушения правил ПДД 29 раз в текущем году.

Гулиев вновь оказался в поле зрения полиции после того, как 21 сентября в Москве сбил двух людей на улице Остоженке. Согласно материалам следствия, он поехал на красный свет светофора, находясь за рулем своей машины марки Infiniti.

Сейчас против него возбуждено уголовное дело, а пострадавшие во время столкновения с транспортным средством люди находятся в медицинских учреждениях столицы, где за их состоянием пристально наблюдают врачи.