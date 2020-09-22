Аналитик оценил шансы Навального и Тихановской получить премию мира

Ежегодно в норвежской столице Осло специальный комитет вручает Нобелевскую премию мира. Награда достается тем людям или организациям, которые, по мнению судей, внесли огромный вклад в области укрепления мира.

Сейчас на получение этой премии уже претендует основатель «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иноагентом) Алексей Навальный. Также Европейский Союз рассматривает выдвижение Светланы Тихановской – оппозиционного политика из Белоруссии, которая в настоящее время скрывается за границей.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» обсудили, насколько значима Нобелевская премия мира и объективен ли в своих оценках нобелевский комитет. Политический обозреватель РИА Новости, независимый аналитик и политолог Дмитрий Бабич заверил, что в современном мире к такой награде нужно относиться «с большой осторожностью».

«Огромное количество мошенников за последние годы получают различные премии. Достаточно вспомнить, что премию "За свободу мысли" имени Сахарова, на которую сейчас номинировали Светлану Тихановскую, до этого получал террорист Олег Сенцов, который хотел взорвать памятник Владимиру Ленину в Крыму и заодно стоящих вокруг людей. А на премию мира Тихановскую выдвинул не то-нибудь, а председатель Европейского совета, бывший польский премьер-министр Дональд Туск. Только вот я не очень понимаю, что Тихановская сделала для своего народа. Это пока неясно», — заявил специалист.

Бабич обратил внимание, что если лидер ФБК Алексей Навальный и оппозиционер Светлана Тихановская начнут соревноваться в получении Нобелевской премии мира, то это будет означать закат престижной мировой награды. Аналитик напомнил, что в 2009 году ее «авансом» получил американский президент Барак Обама. Именно при нем начались военные конфликты, которые до сих пор тревожат все человечество – это военные столкновения в Сирии, Ливии, Йемене и Украине.

«Начались эти столкновения именно при Обаме, но нынешняя американская либеральная пресса почему-то винит во всем действующего президента Дональда Трампа. Его выставляют, как виновника чуть ли не всех конфликтов на планете, хотя вышеуказанные четыре крупные войны начал лауреат Нобелевской премии мира», — добавил спикер.

Независимый эксперт также оценил шансы стать обладателем премии мира у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), экоактивистки Греты Тунберг и убитого в мае 2020 года афроамериканца Джорджа Флойда.

«ВОЗ – это уже очень серьезный претендент. Всемирная организация, на которую тратятся миллиарды долларов, не могла полгода решить, стоит ли носить защитные маски во время пандемии коронавируса или нет. С Гретой Тунберг есть проблема: она не может прилететь в Осло, чтобы эту премию получить, ведь она не летает на самолетах. В Норвегию ей придется плыть на паруснике, доплывет только к февралю следующего года», — сыронизировал Бабич.

Наркоман и преступник Джордж Флойд, который погиб после того, как оказал сопротивление полиции в США в мае 2020 года, также может стать претендентом на Нобелевскую премию мира. Однако, если афроамериканцу присудят премию посмертно, активисты движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих важны» - англ.) будут «отмечать» это событие, а либеральные силы в США постараются разжечь конфликт между темнокожим и белым населением с новой силой, подытожил политолог.

Протесты BLM захлестнули США после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В вирусном видеоролике с места задержания видно, как один из офицеров надавил коленом ему на шею, пока на Флойда одевали наручники. Афроамериканец говорил, что не может дышать, после чего потерял сознание и позже скончался в реанимации.

С новой силой протесты разгорелись после 23 августа. Полицейские города Кеноша, штат Висконсин, семь раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот направлялся к своей машине. Правоохранители посчитали, что мужчина намерен достать оружие.