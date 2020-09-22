Коронавирус обнажил необходимость реформирования ООН

Во всем мире растет недоверие к глобальному управлению, поскольку на это есть веские причины. Когда COVID-19 охватил страны, руководство США в НАТО колебалось, разгорались споры по поводу политических контуров Совета ООН по правам человека.

Хотя США гордятся тем, что являются лидером во многих аспектах глобального реагирования на коронавирус, в том числе в качестве основного спонсора Всемирной организации здравоохранения, детского фонда ООН, агентства ООН по делам беженцев и Всемирной продовольственной программы.

Однако широко распространенный скептицизм Вашингтона по отношению к глобальным институтам, которые ранее США основали и финансировали, теперь стал обычным явлением для американского политического спектра. Об этом говорится в статье издания The National Interest, которую перевела «Политика Сегодня».

Люди пристально следят за ВОЗ, поскольку выявились как сильные, так и слабые стороны организации. Механизмы ВОЗ, например, Международные медико-санитарные правила (ММСП), которые создали для защиты от глобальных чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, не предотвратили пандемию.

Сейчас Всемирную организацию здравоохранения критикуют, поскольку учреждение не действовало решительно. И все же недостатки, выявленные в ВОЗ, не следует рассматривать изолированно, поскольку они отражают аналогичные ограничения в более широкой системе несовершенных международных институтов.

«Коронавирус появился в мире, в котором даже самым решительным сторонникам международных институтов пришлось столкнуться с современными ошибками. ООН, основанная в 1945 году в атрибутах послевоенного порядка, стремилась «избавить грядущие поколения от бедствий войны». За более чем пятьдесят лет это учреждение превратилось из подведомственного агентства в бюрократическое, вялое политическое пространство, отмеченное глобальным тупиком и противоречиями, неспособное помешать современным конфликтам», — говорится в статье.

Послевоенная эпоха глобального управления остро нуждается в современной перезагрузке. Дебаты по реформе Совета Безопасности ООН почти исчерпались, а сейчас людям необходимо обновленное лидерство в областях, обеспечивающих инновации в борьбе с коронавирусом.

«Всемирный совет по чрезвычайным ситуациям» — новый механизм, тщательно разработанный в рамках системы ООН теми, кто желает извлечь уроки из прошлых неудач и перезагрузить глобальные институты.

«Зачем нам другое учреждение? Потому что нынешние основаны на устаревших, неудачных проектах. Многие аспекты глобального взаимодействия разрознены и распределены по таким секторам, как "здравоохранение" и "экономика", но коронавирус научил нас, что самые насущные глобальные проблемы носят межотраслевой характер. Проблемы здравоохранения, созданные пандемией, неразрывно связаны с аспектами безопасности, миграции, прав человека, развития, глобальной торговли и финансов, поэтому требуют межсекторального внимания как в плане предотвращения, так и реагирования», — говорится в статье.

Всемирный совет по чрезвычайным ситуациям мог бы предоставить пространство для встреч экспертов, устанавливающих согласованные принципы прав людей и обязанности правительств при глобальном реагировании на чрезвычайные ситуации. Подобно деятельности, которая привела к соглашению о Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ) в 1948 году.

Также Совет смог бы работать над предотвращением кризисов до их возникновения, созывая экспертов, которые разработают программы, вписывающиеся в более широкие национальные и глобальные повестки дня. Ведь профилактика — важная, но менее ценная область дипломатии, а коронавирус только подчеркнул важность предотвращения кризисов.

«Предупреждающие признаки глобальной пандемии присутствовали еще до того, как пандемия ударила, например, в виде столь популярного выступления Билла Гейтса в 2015 году. Здоровье безопасность, экологические и финансовые риски часто выпадают из повестки дня или заменяются "более насущными" проблемами. Специальное глобальное пространство для регулярного анализа и определения будущих рисков могло бы помочь решить эту проблему», — говорится в статье.

Разница во власти и ресурсах, бюрократическое раздувание все равно подтолкнут мир к новым проблемам. Однако люди смогут извлечь пользу из уроков прошлых неудач ради улучшения глобального управления, если сосредоточатся на обмене, распространении и координации знаний.