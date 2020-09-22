Генерал полиции сообщил о сокращении контрабанды наркотиков в РФ

Контрабанда наркотиков в РФ существенно сократилась, и с начала 2020 года ликвидировано порядка ста сорока подпольных нарколабораторий, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вопрос незаконного оборота наркотиков обсуждался на заседании Государственного антинаркотического комитета в МВД России под председательством главы МВД РФ генерала полиции Владимира Колокольцева. Зафиксировано преобладание синтетики над наркотиками других видов, уточнил генерал полиции.

В Брянской области прошла спецоперация, которая помогла ликвидировать нарколабораторию. Во время обыска изъято почти 143 килограмма готовой к реализации синтетики.

Правоохранители продолжают усиленную работу в области незаконного оборота наркотиков: так, в список включено 25 новых прекурсоров, и теперь он насчитывает 92 наименования. Участники заседания обсудили совершенствование механизма межведомственного взаимодействия, чтобы пресечь преступления, связанные с наркотиками.