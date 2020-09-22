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18:55   22 Сентября 2020
Весь мир

США предрекли «ядерную» головную боль от КНДР в случае проигрыша Трампа

США предрекли «ядерную» головную боль от КНДР в случае проигрыша Трампа

В Вашингтоне обеспокоены следующим шагом Северной Кореи в области ядерного вооружения, пишет американский журнал The National Interest.

Как считает автор статьи — старший директор по корееведению Центра национальных интересов Гарри Дж. Казианис, Северная Корея может снова усилить мировую напряженность, совершив ряд потенциально провокационных действий, после президентских выборов в США.

Автор статьи уверен: если выборы в ноябре выиграет кандидат от Демократов Джо Байден, то Пхеньян испытает межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) с новой технологией теплозащиты.

МБР или БРПЛ? В Америке с опаской ожидают действий со стороны КНДР

Чем обернется военный парад КНДР?

По заверению представителей Белого дома и разведки США, КНДР может продемонстрировать МБР на твердом топливе на будущем военном параде 10 октября, посвященном 75-летию Трудовой партии Кореи.

В Пентагоне и Госдепартаменте, напротив, считают, что Пхеньян заготовил нечто большее, чем просто провокационную демонстрацию ракет. Речь идет о запуске баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ).

«У Северной Кореи в течение нескольких лет было много времени и возможностей для разработки ряда новых и более совершенных ракетных средств», — передает слова японского военного чиновника Казианис.

Ряд американских военных аналитиков полагает, что северокорейские образцы БРПЛ вряд ли представляют серьезную опасность. По заверению экс-чиновника ВМС США, КНДР только «начинает свой путь в попытках запустить ракеты с подводных лодок». Более того, американские военные смогут отследить и уничтожить такие подлодки довольно быстро, подчеркнул экс-чиновник.

МБР или БРПЛ? В Америке с опаской ожидают действий со стороны КНДР

На слухи о возможной мобилизации ядерных вооруженных сил в КНДР отреагировали и в соседнем регионе — Южной Корее. Там обеспокоены внутренним производством более совершенных транспортных средств, используемых для доставки и запуска ракет.

Если опасения оправдаются, Северная Корея станет «головной болью» для всего региона, считают в Минобороны Японии.

Что будет, если Трамп проиграет?

В ноябре 2017 года Северная Корея завершила ядерную программу и ввела мораторий на испытания ракет большой дальности. Вместе с тем, эксперты полагают, что в случае победы Джо Байдена на выборах третьего ноября КНДР может изменить курс.

МБР или БРПЛ? В Америке с опаской ожидают действий со стороны КНДР

Представитель кампании Байдена заявил, что возможность эскалации конфликта вполне реальна, но выразил уверенность в том, что администрация при необходимости займется этим вопросом в первый же день.

«Я отдаю должное Трампу за эту уступку. Но Ким [Чен Ын] поступит мудро, если не станет проверять администрацию Байдена. Это было бы явной ошибкой», — передал слова анонимного источника журналист.

В понедельник, 21 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что государство намерено добиться прогресса по ядерному разоружению КНДР и призывают страну к переговорам. Об этом он заявил в своем обращении к участникам 64-й сессии генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР. По итогам был принят совместный документ, по которому Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля 2019 года. Лидеры двух государств не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать двустороннее соглашение.

МБР или БРПЛ? В Америке с опаской ожидают действий со стороны КНДР

Третья встреча прошла 30 июня 2019 года в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. В октябре 2019 года переговоры также закончились безрезультатно. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале переговоров, а в Госдепартаменте США назвали встречу конструктивной.

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#national interest #ядерная программа пхеньяна #кндр и сша

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