США предрекли «ядерную» головную боль от КНДР в случае проигрыша Трампа

В Вашингтоне обеспокоены следующим шагом Северной Кореи в области ядерного вооружения, пишет американский журнал The National Interest.

Как считает автор статьи — старший директор по корееведению Центра национальных интересов Гарри Дж. Казианис, Северная Корея может снова усилить мировую напряженность, совершив ряд потенциально провокационных действий, после президентских выборов в США.

