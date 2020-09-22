США предрекли «ядерную» головную боль от КНДР в случае проигрыша Трампа

В Вашингтоне обеспокоены следующим шагом Северной Кореи в области ядерного вооружения, пишет американский журнал The National Interest.

Как считает автор статьи — старший директор по корееведению Центра национальных интересов Гарри Дж. Казианис, Северная Корея может снова усилить мировую напряженность, совершив ряд потенциально провокационных действий, после президентских выборов в США.

North Korea’s Next Move Worries White House, U.S. Military, Intel and Allied Officials | The National Interest https://t.co/V09VS25UOl — Zachary Keck (@ZacharyKeck) September 21, 2020

Автор статьи уверен: если выборы в ноябре выиграет кандидат от Демократов Джо Байден, то Пхеньян испытает межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) с новой технологией теплозащиты.

Чем обернется военный парад КНДР?

По заверению представителей Белого дома и разведки США, КНДР может продемонстрировать МБР на твердом топливе на будущем военном параде 10 октября, посвященном 75-летию Трудовой партии Кореи.

В Пентагоне и Госдепартаменте, напротив, считают, что Пхеньян заготовил нечто большее, чем просто провокационную демонстрацию ракет. Речь идет о запуске баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ).

Парад в КНДР. Это у них коллекционное издание Fallout 4 в руках?) pic.twitter.com/CAY648cdPv — Интернет Wylsacom Edition (@wylsacom) October 11, 2015

«У Северной Кореи в течение нескольких лет было много времени и возможностей для разработки ряда новых и более совершенных ракетных средств», — передает слова японского военного чиновника Казианис.

Ряд американских военных аналитиков полагает, что северокорейские образцы БРПЛ вряд ли представляют серьезную опасность. По заверению экс-чиновника ВМС США, КНДР только «начинает свой путь в попытках запустить ракеты с подводных лодок». Более того, американские военные смогут отследить и уничтожить такие подлодки довольно быстро, подчеркнул экс-чиновник.

На слухи о возможной мобилизации ядерных вооруженных сил в КНДР отреагировали и в соседнем регионе — Южной Корее. Там обеспокоены внутренним производством более совершенных транспортных средств, используемых для доставки и запуска ракет.

Если опасения оправдаются, Северная Корея станет «головной болью» для всего региона, считают в Минобороны Японии.

Что будет, если Трамп проиграет?

В ноябре 2017 года Северная Корея завершила ядерную программу и ввела мораторий на испытания ракет большой дальности. Вместе с тем, эксперты полагают, что в случае победы Джо Байдена на выборах третьего ноября КНДР может изменить курс.

Представитель кампании Байдена заявил, что возможность эскалации конфликта вполне реальна, но выразил уверенность в том, что администрация при необходимости займется этим вопросом в первый же день.

«Я отдаю должное Трампу за эту уступку. Но Ким [Чен Ын] поступит мудро, если не станет проверять администрацию Байдена. Это было бы явной ошибкой», — передал слова анонимного источника журналист.

В понедельник, 21 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что государство намерено добиться прогресса по ядерному разоружению КНДР и призывают страну к переговорам. Об этом он заявил в своем обращении к участникам 64-й сессии генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии.

Дональд Трамп пообещал сохранить условие денуклеаризации КНДР. Оба лидера рассчитывают на продуктивные переговоры, однако, Трамп уже заявил, что на уступки Северной Корее не пойдетhttps://t.co/lSfS0YpTny pic.twitter.com/6DnqlRQr7E — Коммерсантъ (@kommersant) February 27, 2019

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР. По итогам был принят совместный документ, по которому Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля 2019 года. Лидеры двух государств не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать двустороннее соглашение.

Третья встреча прошла 30 июня 2019 года в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. В октябре 2019 года переговоры также закончились безрезультатно. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале переговоров, а в Госдепартаменте США назвали встречу конструктивной.