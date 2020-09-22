Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:49   22 Сентября 2020
Общество

Центр правовой защиты журналистов появился в России

Центр правовой защиты журналистов появился в России

Россия открыла Центр правовой защиты журналистов. Обращения будут приниматься по электронной почте и телефону. Представители средств массовой информации смогут получить консультации по юридическим вопросам.

Если возникнет необходимость, сотрудники центра помогут отстоять интересы журналистов в судебных процессах и предоставят юристов. Инициатива создания исходила от Союза журналистов России, руководитель его юридического отдела Анна Белозерова возглавила центр. Она акцентировала внимание на том, что сегодня в России мало организаций, которые могли бы помочь журналистам в правовых вопросах.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#россия #союз журналистов #центр правовой защиты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...