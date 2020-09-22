Центр правовой защиты журналистов появился в России

Россия открыла Центр правовой защиты журналистов. Обращения будут приниматься по электронной почте и телефону. Представители средств массовой информации смогут получить консультации по юридическим вопросам.

Если возникнет необходимость, сотрудники центра помогут отстоять интересы журналистов в судебных процессах и предоставят юристов. Инициатива создания исходила от Союза журналистов России, руководитель его юридического отдела Анна Белозерова возглавила центр. Она акцентировала внимание на том, что сегодня в России мало организаций, которые могли бы помочь журналистам в правовых вопросах.