Профессор Межевич рассказал, как Лукашенко поставил на место Польшу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ввел запрет на ввоз почти всех товаров из Польши в ответ на вмешательство Варшавы в дела Минска. Такая мера принесет серьезные экономические убытки для польской стороны, рассказал профессор Николай Межевич.

Потеря белорусского рынка сбыта станет вторым существенным ударом по экономике Польши, который невозможно компенсировать. Сначала Варшава осталась без российского рынка и теперь пытается доказать, что запрет Лукашенко незаконен, говорит Межевич. Однако в Польше, видимо, очень плохо осведомлены об экономических механизмах, положенных в основу работу ЕАЭС, рассуждает профессор в беседе с "Экономикой сегодня".

Варшава не желает нести экономические убытки — дотации Евросоюза уменьшены, да еще и крупный рынок сбыта потерян, подчеркивает Межевич. В результате Польша не способна признать собственные масштабы проблем, а игнорировать эту ситуацию у поляков не выходит — запрет на польские товары в Белоруссии в итоге приведет к массовой эмиграции поляков, которым придется уезжать, чтобы найти работу, резюмирует профессор.