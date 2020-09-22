Понасенков предрек крах Европы из-за мигрантов

Историк и режиссер Евгений Понасенков считает, что странам Европейского союза (ЕС) необходимо пересмотреть свою политику «открытости» для мигрантов из Южной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. В беседе с «Политикой Сегодня» специалист заверил, что на первое место в этом вопросе встает Германия, которая отрыла границы для сотен тысяч беженцев.

«Германия, к сожалению, стала локомотивом левого крена в Европе в последние годы. Именно немецкое правительство под руководством канцлера Меркель продавливает все проекты, связанные с приемом абсолютно диких элементов в Европу. Я бы не называл их мигрантами или беженцами, это армия вторжения, с научной точки зрения», — заявил Понасенков.

Ранее немецкий политик и член Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц обвинил Россию в том, что она стала причиной миграционного кризиса в Европе 2015 года. Понасенков объяснил, что виновных нужно искать в ЕС – страны союза «растеряли» свои границы, после чего начали обвинять Москву в наплыве мигрантов.

«Если у государства, а ЕС сейчас является, по сути, единым государством, нет границы, то и государства нет. Граница – это системообразующее явление, и если Европа не восстановит утраченную границу с югом, то Европы скоро просто не будет, ни в цивилизационном, ни в этническом смысле», — подытожил эксперт.

Среди всех стран Европейского Союза Германия занимает первое место по числу мигрантов. На второй строчке рейтинга популярности у беженцев стоит Франция, а за ней Швеция.

Первая волна мигрантов в ФРГ хлынула в 2007 году, когда Румыния и Болгария вошли в состав Евросоюза. Из этих стран начали массово расселяться цыгане и другие представители этнических меньшинств. Цыганские общины ранее неоднократно принимали финансовую помощь от властей Франции.

В 2015 году Европа столкнулась с миграционным кризисом. Потоки беженцев хлынули в страны ЕС из ближневосточных стран и Африки. В сентябре 2015 года в Европе было зарегистрировано более 700 тысяч человек, которые искали убежище. За год до этого число мигрантов не превышало 280 тысяч.