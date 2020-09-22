В Казахстане обрушилась крыша спорткомплекса за 211 млн рублей

Произошло обрушение крыши в строящемся здании спортивного комплекса на юго-востоке Казахстана. Стоимость его строительства оценивается в 211 миллионов рублей.

Инцидент произошел 21 сентября в селе Чунжа, находящемся в Уйгурском районе Алма-Атинской области. Глава районной администрации Шухрат Нурахунов пояснил, что во время ЧП пострадало перекрытие только над одним залом.

Также он отметил, что изучать все детали события будет специальная комиссия экспертов. На основе ее выводов будет принято решение о дальнейших действиях. Строительство комплекса началось в прошлом году, а завершить работы планировали в конце 2020 года.