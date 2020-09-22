Паралимпиец попросил адаптировать государственные сайты под незрячих

Незрячий паралимпийский бронзовый призер 2016 года, петербуржец Кирилл Белоусов обнародовал петицию на сайте Сhange.org в адрес правительства. Согласно тексту обращения, автор попросил сделать государственные электронные сервисы полностью доступными для незрячих.

По его словам, незрячий не означает, что человек плохо видит. Это значит, что человек не видит совсем ничего. Проще говоря, слепой. Однако сейчас организации как государственные — министерства, суды, муниципальные структуры, так и частные — банки, страховые компании, образовательные платформы, предоставляют услуги онлайн с помощью приложений или сайтов.

«Далеко не все онлайн-сервисы рассчитаны на то, что ими будет пользоваться незрячий человек. На некоторых сайтах есть "Версия для слабовидящих", но человеку, который вообще не может смотреть на экран, она не помогает», — говорится в петиции.

Автор обращения отметил, что неоднократно писал петиции в адрес частных организаций, среди которых «Яндекс», «Тинькофф банк», CoinKeeper, с требованием адаптировать сервисы под незрячих.

«Однако, обращаясь к коммерческим организациям, я упустил самую главную проблему: многие государственные сервисы также не адаптированы для слепых, и это ужасно», — подчеркнул автор петиции.

Автор обращения поделился личным опытом. По его словам, незрячий хотел ознакомиться с новой, недавно утвержденной, редакцией Конституции РФ, поэтому обратился к google с соответствующим запросом. Поисковая система первой ссылкой показала сайт constitution.ru, который содержит официальную версию Конституции РФ.

«Я зашел на сайт и ужаснулся. Для того, чтобы приемлемо перемещаться по страницам документа, необходимо было использовать все знания опытного пользователя, а многие незрячие подобными навыками не обладают. Документ, может быть, визуально оформлен прекрасно, но оформление с позиции незрячего отсутствует напрочь. Для слепого на странице находится единый текст, одинаковым шрифтом, без возможности быстро перемещаться по заголовкам или ключевым местам в документе», — разъяснил автор петиции.

Такие же проблемы с чтением больших документов возникают и на других государственных ресурсах. Например, министерства или крупные государственные организации все нормативные документы размещают в формате pdf. Причем это сканированные копии оригиналов, которые недоступны для чтения незрячими, поскольку программа чтения экрана не читает текст на картинке.

«Получается, что я при всем желании не могу ознакомиться со многими, возможно важными для меня нормативными актами, законами и другими документами. Еще одна огромная проблема для незрячего — сайт gosuslugi.ru», — добавил автор петиции.

Весной 2020 года автор обращения столкнулся с невозможностью самостоятельно подать заявление на замену паспорта. Все поля заявления вслепую заполнились легко, однако непреодолимым препятствием стала загрузка фотографии.