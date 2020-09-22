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16:11   22 Сентября 2020
Происшествия

Правоохранители задержали члена террористической организации в Башкирии

Правоохранители задержали члена террористической организации в Башкирии

Сотрудники правоохранительных органов произвели операцию по задержанию участника запрещенной террористической организации "Народное ополчение России" на территории Республики Башкортостан.

Информация об инциденте появилась 22 сентября. Согласно данным следствия, задержанный злоумышленник осуществлял распространение материалов экстремистского характера, а также принимал участие в подготовке к осуществлению вооруженного захвата власти в России. Сейчас устанавливаются все детали произошедшего.

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Автор: Василий Пименов
#задержание #террорист #башкирия

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