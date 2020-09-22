Россия привлекает бизнес для решения задач по освоению космоса

Компания «Роскосмос» впервые допустила к ракетному проекту частную российскую компанию. Речь идет о «КосмоКурсе», которая теперь будет участвовать в конкурсе по созданию эскизного проекта ракеты-носителя «Амур-СПГ» на сжиженном природном газе на космодроме Восточный.

Победителю достанется государственный контракт стоимостью в 407 миллионов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок. Помимо «КосмоКурса» разрабатывать ракету и стартовый комплекс для нее будут также Ракетно-космический центр «Прогресс» и Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева.

В беседе с «Политикой Сегодня» общественный деятель и организатор интернет-сообщества «Советский Космос» Максим Цуканов объяснил, что участие частных компаний в космической гонке поможет развить государственные проекты и стимулировать отдельных ученых по всей стране. Однако полностью доверять развитие науки людям, чья деятельность направлена на зарабатывание денег, не стоит.

«Я думаю, что только государственная космонавтика может позволить себе исследования и большие финансовые вливания. Частная космонавтика нацелена на прибыль, а для фундаментальной науки моментальная прибыль не является приоритетной целью. Я не уверен, что будущее российской космонавтики за частными компаниями. Запуски коммерческих спутников и других небольших проектов, конечно же, происходят, но большой науке нужно не это», — заявил специалист.

Фундаментальное исследование космоса, полеты к далеким планетам для частных компаний являются способом заработка. Это может повлечь за собой неприятности, полагает Цуканов: нанятые ученые будут спешить, гонясь за прибылью. В таких условиях можно совершить ошибку, которая будет стоить космонавтам жизни.

«Я считаю, что Россия должна развивать государственную космонавтику и науку, вкладывать в это большие деньги. Если ставить частную космонавтику на первое место, то для нашей страны – это тупиковый путь. Частные компании рассчитывают на прибыль, но в науке так не делается. Наука столетиями без единой отдачи может вкладываться в развитие какой-то отрасли, ради открытия и прорыва. Там счет иногда идет на 100 лет вперед. Для коммерческих проектов это абсолютно недопустимо», — добавил эксперт.

Собеседник «Политики Сегодня» обратил внимание, что много людей по всему миру отмечают заслуги частного предпринимателя Илона Маска в области космонавтики. По словам Цуканова, компания SpaceX, которую основал известный миллиардер, представляет собой госкорпорацию «под частной вывеской».

«Финансирование проектов Илона Маска идет, в первую очередь, по направлению космического агентства НАСА, DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США – прим. ред.) и Пентагона. Говорить в этом случае о частной космонавтике, учитывая, что в SpaceX были переданы технологии НАСА, просто смешно», — подытожил Цуканов.

Российская компания «КосмоКурс» специализируется на космическом туризме. Ее основал бывший сотрудник научно-производственного центра имени М.В. Хруничева Павел Пушкин в 2014 году.