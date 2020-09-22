Политолог Родионов: прибалты бьют в набат из-за потери шпрот и грузов

Русофобам всего мира пора твердо усвоить, что не стоит практиковать русофобию тем, кто не может позволить себе финансово это занятие, которое мало того, что не очень хорошее, так еще и очень дорогостоящее.

Об этом в своем материале для сайта Рен.тв пишет политолог, журналист и публицист Дмитрий Родионов, рассуждая о том, куда привела некогда богатейшие республики Советского Союза выбранная ими политика русофобии.

Поводом для этих размышлений стало то, что вице-президент общества врачей Латвии, реаниматолог-анестезиолог Робертс Фурманис похвастал тем, как отказал в помощи посетителю, который обратился к нему по-русски.

По словам Фурманиса, мужчина в футболке с надписью «Россия» на русском языке спросил у него, как пройти в родильное отделение.

«Я сказал: «Добрый день. Здесь Латвия. Начнем с того, что будем говорить на латышском». Он развернулся и ушел», — рассказал Фурманис, подчеркнув, что у него тоже есть майка с надписью «Латвия», так как сам он «латыш до костей».

Как отмечает Дмитрий Родионов, Фурманис не какой-нибудь маргинал, он известный специалист и часто бывает на местном телевидении в качестве гостя-эксперта.

«Русофобия в странах Прибалтики давно стала госидеологией и частью менталитета, который искусственно развивается с первых дней независимости. Так что подобное поведение давно стало нормой для всех слоев общества», — пишет политолог.

В августе этого года, напомнил он, депутат Сейма Латвии от праворадикального «Национального блока», уважаемый человек Янис Иесалниекс заявил, что единственным путем для русских в Латвии стать «по-настоящему своими» является полная ассимиляция, то есть они должны перестать быть русскими.

Может быть в какой-то другой стране Евросоюза политик, позволивший себе подобное высказывание, должен был бы уйти в отставку из-за скандала, который оно вызвало, но для Прибалтики такие пассажи давно стали нормой.

«Напомню, что в Латвии и Эстонии до сих пор существует позорный институт «негражданства»: после обретения страной независимости почти треть жителей оказались фактически апатридами, лишенными элементарных гражданских прав, — добавил Родионов. — Ничего подобного нет нигде в Европе, ибо это натуральный апартеид. Возможно, это нормально смотрелось бы где-нибудь в Африке. Но не в стране Евросоюза в XXI веке. И Брюссель на это всегда закрывал глаза».

Единственная поблажка, которую власти Латвии сделали русскоязычным с этого года заключается в том, что дети, рожденные латвийскими «негражданами», автоматически получают гражданство страны. Однако, даже если это послабление вызовет у кого-то ощущение подлинной демократии и уважения к правам национальных меньшинств в Латвии, эти иллюзии быстро развеются благодаря доктору Фурманису и депутату Иесалниексу, которые наглядно демонстрируют, что Латвии до реальной демократии и правового государства «как до Китая пешком».

«Очевидно, дискриминация — это не просто ненависть к русским. Таким образом эти страны хотели бы обезопасить себя от прихода к власти «пророссийских» политиков. Конечно, ничто не мешает русскоязычному «ассимилировать» и войти во властные органы, но будет ли этот человек после этого русским?», — отмечает Родионов.

Также он напоминает, что Россия на протяжении долгих лет позволяла некоторым соседним странам проводить откровенно антироссийскую политику, но и у нее нашлись ответные меры в отношении государства-члена НАТО И Евросоюза.

Например, на днях руководитель госкомпании «Латвийская железная дорога» Марис Клейнбергс заявил, что в результате перенаправления Россией своих грузопотоков в собственные порты, в основном речь идет о снижении перевозки каменного угля, нефти и нефтепродуктов, Латвия теряет не только прибыль, но и рабочие места.

«Главная причина падения заключается в том, что все больше угля перегружается на терминалах в порту Усть-Луги в Ленинградской области», — сообщил Клейнбергс.

По его словам, уже к концу 2020 года компании придется уволить четверть своих сотрудников – а это 1,5 тысячи человек.

После распада Советского Союза, напоминает Родионов, прибалтийские республики выходили в независимость с очень мощными экономиками – Литва, Латвия и Эстония, будучи «витринами социализма» получали огромные средства. Продукция прибалтийский заводов ВЭФ, РАФ, РЭЗ, РВЗ пользовалась огромной популярностью и спросом на территории СССР, однако, эти предприятия были без тени сомнения уничтожены по требованию Европы, так как в Евросоюз эти страны были готовы принять лишь при условии, что они не станут там ни с кем конкурировать в экономическом плане.

«В обмен Евросоюз согласился взять их на содержание, а также позволить их гражданам работать у себя. Только так удавалось поддерживать более или менее приемлемый для Европы уровень жизни (при этом страны Прибалтики до сих пор самые бедные в ЕС)», — напоминает Родионов.

Одним из немногих способов заработать, который Европа великодушно оставила прибалтам, были грузоперевозки через порты в Риге, Клайпеде и Вентспилсе. А также у них осталась созданная Советским Союзом известная во всем мире рыбоперерабатывающая промышленность.

Но как раз сейчас в городе Лиепая закрылся последний рыбоконсервный завод, хотя запрет на поставку рыбных консервов из Латвии и Эстонии Россия ввела еще в 2015 году, Европе прибалтийские шпроты оказались не нужны.

«Сегодня там бьют тревогу по поводу смерти одной из последних способных приносить хоть какую-то прибыль отрасль, но поздно: россияне давно перешли на отечественную продукцию», — пишет Родионов.

С портами же, по его словам, все еще хуже. В основном грузы, шедшие через Прибалтику, были российскими. Правда Китай, затеяв свой проект «Шелковый путь» дал прибалтам робкую надежду на китайские грузы, но проблема заключается в том, что между Прибалтикой и Китаем все равно находится Россия.

Потери прибалтийских портов грузооборота давно уже вызывают в странах Балтии даже не тревогу, а набат, отмечает политолог.

«Они уже потеряли более 60 процентов грузооборота, и процесс продолжается. Россия твердо взяла курс на развитие собственных портов на Балтике. И тут дело не в мести прибалтам, а в чистом прагматизме — зачем переплачивать за транзит? Тем более зачем переплачивать за транзит тем, кто нас ненавидит?», — отмечает Родионов.

Если они такие гордые, продолжает он, пусть живут сами, без нас, при чем без нас от слова «совсем». Может быть, хоть тогда до них хоть что-то дойдет, рассуждает политолог.

Россия, напоминает он, вовсе не стремится захватить Прибалтику, хотя они и запугивают друг друга этими страшилками. Россия даже не требует от бывших республик вернуть ей то, что было построено в дореволюционное время и в советский период. Она оставила им все построенное и теперь будет наблюдать, как портовая инфраструктура превращается в руины без российских грузов, как это стало с украинской газотранспортной системой (ГТС).